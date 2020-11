Richard GUERRIER

Je suis passionne par le web et les nouvelles technologies. Jai eu la chance cette annee de pouvoir développer mes competences au sein de la start-up Braderie.Pro en :

- gestion de projet

- développement PHP Symfony

- faire le lien entre les équipes metiers (MOA) et l'agence digitale lyonnaise Sharewood (MOE) chargee du developpement de la marketplace



Integre a l'equipe Sharewood, j'ai pu participe aux developpements concernant Braderie.Pro tout en ayant la chance d'observer le fonctionnement de l'agence dans la gestion des ses projets clients, dans le choix des technologies adaptees a chaque projet comme dans l'organisation pour mener a bien ces projets.

J'ai pu cotoye la gestion de projet cote MOA et cote MOE.



Sensible à l'aspect gestion de projet, je souhaite dans un premier temps continuer à développer en PHP Symfony et me confronter à des problématiques techniques et la mise en oeuvre de solutions adaptees.

+ Travail d'équipe + Motivation + Fast learner



A la recherche d'un nouveau challenge pour mettre en oeuvre ces savoir-faire et continuer a explorer ce milieu passionnant qu'est l'IT.