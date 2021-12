Richard GUILLET

Jeune diplômé d'une double licence en Droit et en Histoire de l'Art, je souhaite intégrer une maison de vente aux enchères au poste de clerc de commissaire-priseur/préparateur de ventes. A l'occasion d'un stage effectué à la Maison des ventes d'Argenteuil, j'ai participé à la préparation et au déroulement de ventes aux enchères et ainsi développer diverses compétences. Rigoureux, polyvalent et en constante recherche d'apprentissage, c'est avec grand enthousiasme que je compte effectuer les tâches de clerc/préparateur de ventes dans une maison de vente.



Mes compétences :

Bureautique

Juridique