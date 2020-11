Richard MARCEAU

Actuellement en recherche active pour un job dans la Direction de Projet Informatique ou la Direction de Service Informatique/IT ou le Change Management (au sens ITIL) ou l'Architecture et la Gouvernance de SI.



De Juillet à Août 2020, Intégrateur d'Infrastructures Satellite Segment Sol chez Airbus Defence & Space.



De Juillet 2018 à Juillet 2020 : Chef de Projet Externalisation chez SII.



De Janvier à Avril 2018 : Conduite de Projet MOE Niveau 3 à La Banque Postale.



De Février à Novembre 2017 : Chef de projet sur l'obsolescence de baies SAN chez Airbus. 70 baies avec 700 serveurs de PROD à migrer vers des SAN 3PAR.



De Novembre 2016 à Janvier 2017 : Change Manager pour La Mutuelle Générale [GIE Taores]. Environnement ITIL.



De Avril 2015 à Décembre 2019: Membre actif du Réseau 5'A.

Réseau 5A : Association daide des +de 50 ans dans leur parcours professionnel.



De Septembre 2009 à Octobre 2014: Chef de Projet pour la fusion des SI de 2 sociétés d'expertise en assurance qui ont fusionné en Janvier 2010 : "GAB Robins FrancExpert ACCeL" avec "Cunningham Lindsey". La société s'appelle maintenant CUNNINGHAM LINDSEY.

Déploiement d'un système de secours pour prendre le relais du SI du siège en cas de sinistre majeur.

IT Support auprès des utilisateurs pour la région Sud-Ouest.



De Décembre 2008 à Mai 2009 : Consultant en Architecture informatique.

Audits et conseil pour migrer, rationaliser, consolider des SI.



De Janvier 2004 à Novembre 2008 : Change Supervisor & Coordinator pour gérer les changements du SI d'Airbus à Toulouse. ITIL sur des environnements Windows et Unix.



De Mars 2003 à Décembre 2003 : création d'entreprise ATRIIX, conseil et Servers Based Computing.



De Janvier 1986 à Février 2003 : Ingénieur support UNIX chez HP puis IT teams manager.