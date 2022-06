Richard NIEL

Notre centre de formation est agrée et peut animer vos formations CHSCT, DP, CE , risques chimiques et vous accompagner dans la réalisation de votre Document Unique d'Evaluation des Risques.

Pénibilité nous pouvons vous aider à respecter vos obligations et vous aider dans l'évaluation et la mise en place des fiches pénibilité.

N'hésitez pas à nous consulter pour tous vos besoins de formation.

Une directrice des relations humaines

peut vous accompagner pour tous vos problèmes RH, recrutement, PSE, fusion, paye etc.



Mes compétences :

Formation secrétaire CHSCT

CHSCT Base et approfondissement

Risque chimique

Formation DP

Pénibilité

DUERP création mise à jour

Formation économique des membres du CE

Accompagnement RH