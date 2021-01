Richard PÉCOUT

Contrôleur de gestion de formation, je me suis spécialisé dans le management des établissements de santé au travers dun Master 2 « Management des Organisations Médicales et Médico-sociales » et dune certification en audit interne des établissements de santé.



Après un court passage comme chef de mission dans un cabinet dexpertise comptable, jai rapidement intégré larmée, ou jai occupé 9 ans la fonction dOfficier du Corps Technique et Administratif du Service de Santé des Armées.



Jai été affecté dans un premier temps à lHôpital dInstruction des Armées Clermont Tonnerre situé à Brest. Joccupais le poste dadjoint au chef de département dadministration des affaires générales de lhôpital.



Jai ensuite été muté à lHôpital dInstruction des Armées Robert Picqué, ou jai eu la responsabilité du service Contrôle de Gestion, comptabilité analytique ainsi que lélaboration et la certification des outils de gestion institutionnelles.

Lobjectif des ces missions étaient daccompagner lhôpital à son entrée en Tarification à lactivité (T2A), en tenant compte du financement original des hôpitaux militaires ; Assurance Maladie et budget défense.

Pour ne pas avoir à subir ce nouveau mode de gestion, la direction de l'hôpital ma également chargé de coordonner le processus facturation en relation avec le médecin de l'information médicale.



En Août 2010, je quitte le service de santé des armées pour intégrer le centre hospitaliser de Blaye ou je prends la fonction de (DAFSI CG) Directeur des Affaires Financières et du système dinformation, contrôleur de gestion. Mes objectifs sont danimer le dialogue de gestion de létablissement, d'installer une comptabilité analytique, doptimiser le processus facturation de létablissement et de mettre en place une politique efficiente du système dinformation, soutenue par une sécurisation des réseaux informatiques.



Aujourd'hui j'ai intègré la Socièté Mc Kesson comme Directeur Technique de Compte. Ma mission consistait à réaliser un suivi technique proactif du Système dinformations de plusieurs Centres Hospitaliers et une coordination des différents projets.

En juin 2013 j'ai pris les fonctions de directeur de programmes toujours dans la société McKesson devenue Maincaire Solutions en 2014. J'ai en charge la chefferie de produits de nos solutions administratives et financières et du suivi des projets règlementaires en lien direct avec les ministères des finances et de la santé.



En 2016 j'ai réalisé l'acquisition d'un tabac presse française des jeux à Talence comme associé avec mon épouse en plus de mon activité chez Maincare. J'ai pris la charge de la gestion administratif et financière du commerce.



Mes compétences :

ASPECT

Esprit d'analyse

Organisé

Relationnel

RIGOUREUX

Travailler en groupe