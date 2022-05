Philippe FAUGERAS

Formateur en Greta et AFPA de 1988 à 1997

Formateur consultant au CAFOC de 1997 à 2002 : Formations de formateurs, formations de tuteurs.

Conseiller en formation continue : chargé de la professionnalisation des acteurs et du développement des FOAD

Conseiller en formation continue jusqu'en 2007. Cafoc de Poitiers

Adjoint du DAFPIC de 2007 à 2013 : responsable du pôle formation continue de l'académie de Poitiers. Animation et coordination du réseau des Greta.

Proviseur adjoint au lycée Paul Guérin de Niort de 2013 à 2015.

Principal adjoint au collège de Thouars depuis le 01-09-20015





Mes compétences :

