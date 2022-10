Richard PENDL

Quinze années passées comme conseiller technique et formateur dans le SAV de la société BAUMANN à présent Bulmor Parts Center, fabriquant de chariot multidirectionnel électrique m'ont permis de me déplacer dans le monde entier et d'acquérir de solides connaissances en électronique et en hydraulique.



Doté d'un bon relationnel, soucieux de me perfectionner, je sais m'adapter et ai le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur.



J'ai également suivi des formations commerciales par CEGOS : " Vente et négociation pour cadres non commerciaux " et " Prospecter et gagner de nouveaux clients ".



Je pratique deux langues étrangères : Allemand et Anglais.



Mes compétences :

Chariot elevateur

Conseiller technique

Formateur technique

Service après vente

Technique

Vente