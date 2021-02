Richard STELANDRE

Très curieux, j'aime voyager et rencontrer les gens de cultures différentes pour échanger avec eux.

Je recherche un poste comme manager équipe de production, technicien essai ou de production dans le secteur industriel.

Je recherche essentiellement un poste basé au DOM TOM ou Offshore.

Habitué au démarrage d'installation et de fiabilisation de production, je suis force d'investissement et d'expérience.

D'une grande capacité à s'imprégner du procédés, je suis toujours en quête de défis, je m'adapte très facilement à mon environnement industriel et social.









Mes compétences :

Process

Manager

Sécurité

Formateur

Risque chimique

SAP