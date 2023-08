Richer FRANCOIS

Spécialiste en matière de ventilation: "circuit de l'air" , de climatisation (split et gainable), d eaux chaude sanitaire thermodynamique et d'aspiration centralisée.





Partenariat avec les promoteurs immobiliers pour poser et penser les ventilations en respectant les nouvelles normes BBC, THQE etc...



Conseils, préparation de dossiers pour toute clientèle, pour rénover les installations anciennes, défectueuses ou repensées en matière d'économie d'énergie.



Suivi des chantiers et tenue des réunions



Conseils et suivis des installations de ventilation ( tous types: vmc- gaz- stato mécanique etc..) dans le but d'entretenir économiquement.



Conseil et suivi dans la rénovation énergétique ; des nouveautés très bientôt



Mes compétences :

Ventilation tertiaire

Travaux neufs

Gestion de production

Formation

Développement commercial

Eau chaude sanitaire thermodynamique

Aspiration centralisée

Thermique Énergétique

Ventilation double flux

Climatisation

Pompe à chaleur

Ventilation basse pression en habitat

Ventilation habitat