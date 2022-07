Rimbault SAMUEL

Responsable commercial de Métra :

filiales du Groupe familial français Henry Desjonquères Industrie

7 sites de production , 30M€, 250 personnes

Usinage mécanique de précision : tournage ,fraisage, rectification rodage

Plus 100 Machines à commande numérique tous type notamment fraisage 5 axes / centre palettisé / tour bi-broche / tour à embarreur /centre de tournage multi-axe

Technologies d’Optimisation de Surface (TOS) :

• Rechargement Dur : base cobalt ,base Nickel ,Base fer.

• Projection Thermique : HVOF, Plasma , Refusion de poudre métalliques et oxydes

• Traitement thermo chimique (REVETOX)

• Solutions de revêtements durs en milieux exigeants

Supply Chain , Service (Réactivité) et innovation (R&D).

SMQ (9001, 9100, RCCM)

secteurs aéronautique, Nucléaire, Ferroviaire ,pétrochimie, Energie, défense, industrie, …





samuel.rimbault@metra.fr



Mes compétences :

Autonomie

Organisé

Rigueur

Polyvalence