Mickael DAUMUR

Responsable du service de métrologie de la sociéte NEMERA Le Treport j' ai pour mission principale la gestion de l' equipe métrologie (10 personnes) en équipe de jour,et 5*8 , la gestion du parc de moyens de mesure du site composé d'environs 1000 instruments allant du pied a coulisse à des systémes par difraction laser.

Le rôle de la métrologie est de proceder aux validations dimensionnel de tous les nouveaux outillages entrant chez nous suivant des procedures strictes et définies, de proceder à la conception et à la validation des moyens et méthodes de contrôle que nous déployons ensuite au sein des unités de production.

Appartenant à un site de packaging pharmaceutique nous sommes soumis à des régles strictes de validation de nos moyens et méthodes de controle ainsi que de nos logiciels.



Certifié six sigma green belt, notions en module quality by design et design for six sigma.

Formé aux validations de systémes informatisés.

Programmation de machine de mesure optique (Mitutoyo quickvision et quick scope, Deltec)

Programmation machine de contrôle par palpage (crysta apex logiciel Cosmos)

Formé sur logiciel de reconstruction 3D VG studio suite aux contrôle par tomographie.



Conception, réalisation, déploiement des méthodes de contrôle auseinde l' unité de production avec formation des operateurs et régleurs.



Déploiement de méthode d'amélioration continue AMDEC, 5S, SMED.



Organisé, méthodique et rigoureux ces qualité me permettent de réaliser la validation de nos différents projets dans le respect des coûts et délais.







Mes compétences :

Statistiques

Six sigma

QSPack

VGstudio

Gestion parc moyen de mesure

Gestion d'equipe

Mcosmos

QVPack