Michel DAUMUR

Pouss' Arts Interactive est une entreprise languedocienne spécialisée dans la conception de sites internet.



Pouss’ Arts Interactive est un organisme de formation professionnelle* enregistré sous le numéro 91 34 07158 34. *(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat).



- Mes expériences professionnelles m'ont permis en premier lieu de me perfectionner à la programmation objet (langage PASCAL avec le logiciel DELPHI) pour l’élaboration de logiciels divers (gestion de commandes, comptabilité, gestion de courriers...).

- Une formation poussée d’analyste suivie de nombreux stages m’a permis de me familiariser aux nouvelles technologies (WEB) afin d’élaborer, développer et maintenir un projet de sites INTERNET ou INTRANET.



HABILITE à dispenser des formations (techniques du web) à l’intention des personnels du ministère de la Défense (civils et militaires) de 2004 à 2010...





mon site professionnel http://pouss-arts.com



Mes compétences :

Création de sites internet

Cms

Informatique

Développeur

Web

Internet

Site internet

Formation

Développement logiciel