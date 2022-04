Blandine COURCOL

Force d'une expérience de 10 ans en gestion de production et approvisionnement dans l'industrie , je gère un portefeuille de fournisseur sur la parti approvisionnement ainsi qu' un portefeuille de sous-traitant dans la fabrication de bijoux fantaisie et accessoire de prêt à porter dans le milieu de la mode.

Je travail sur un rythme de 8 collections par ans, avec pour objectif principale : le respect de la dead line .

rigoureuse , ambitieuse , esprit d'équipe, et professionnalisme , je m'investie totalement dans les fonctions qui me sont confiées.





Mes compétences :

Ordonnancement

ERP

Production

Industrie

Approvisionnement