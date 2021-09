Sandra EMERY-SEMON

Forte d’une expérience de plus de quatorze années dans une Mutuelle d’Assurance, j’ai exercé une fonction d'encadrement en tant d’Adjointe d’un Groupement d’Agences d’assurance jusqu’en 2014 et j’ai pu notamment accompagner les projets de croissance externes et internes de l’entreprise.



Mon parcours professionnel m’a permis de développer, en plus d’une expertise en technique assurancielle, un savoir-faire managérial, doublé d’un sens commercial et client développés, mais surtout des compétences pédagogiques grâce à un goût affirmé pour la formation.



Passionnée par les nouvelles technologies et la communication, je me dirige vers une fonction de formatrice ou de management d’équipes.





Mes compétences :

Management

Animation de formations

Recherche documentaire

Communication

Développement des compétences

Informatique

Gestion de la formation

Internet

Adaptabilité

Droit

Conseil

Gestion de la relation client