Rimen MAHJOUB

Senior Manager Assurance

Chef de projet

Transformation des organisations



Senior manager au sein de la Business Team Assurance du cabinet Ailancy, jaccompagne depuis 13 ans des compagnies d'assurances et des mutuelles sur des problématiques de transformation des organisations sur l'ensemble de la chaîne de valeur assurance et sur tout le cycle de vie de la transformation : études de cadrage, diagnostics organisationnels, définition de stratégie digitale, évolution des Systèmes dInformation, mise en conformité règlementaire, optimisation des processus métier, optimisation des parcours client, pilotage de projet, accompagnement au changement, etc.



#Compétences fonctionnelles :

- Pilotage et gestion de projets complexes (métier, IT)

- Mise en conformité réglementaire

- Diagnostic organisationnel

- Optimisation des processus (certification LSS)

- Stratégie digitale

- Evolution des Systèmes d'Information

- Agilité à léchelle (certification SAFE 5.0.1)

- Change management



#Compétences métier :

- Assurances IARD

- Assurance VIE

- Souscription, vie des contrats, gestion des sinistres

- Réglementation Eckert