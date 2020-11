Robert CROZ

Ingénieur ENSEEIHT indépendant (freelance), 33 ans dexpérience, expert en informatique industrielle, logiciel embarqué, temps réel, microcontrôleurs, robotique, bancs de test

réalise vos projets au forfait ou en assistance technique.



CLIENTS:



AIRBUS, CAP-SESA, EADS, SERESO, SGI, EADS Test&Services (Toulouse),

TEUCHOS, THARSYS, FORCLUM, MOBILELEC, ESPRIT LEAN (Toulouse),

AFMA ROBOT (Tours), INRIA (Rennes), ITMI (Grenoble),

CEA (Fontenay aux Roses), Université (Clermont Ferrand),

CAP, RIFF Production, EADS, THALES, CONSULTIME (Paris).



CONNAISSANCES :



Systèmes : UNIX, DOS, WINDOWS, VME, VXI-MXI, Xilinx, VisionClick,

Langages : C/C++, Pascal, Assembleur 680x0, Coldfire, PowerPC, ..

Temps Réels : LynxOS, PSOS, VxWorks, VMEexec, Xilkernel

Outils : Visual C, Outils Xilinx, Straton, Freescale CodeWarrior, winIDEA, AVR Studio

Micros : 680x0, 68HC11, PowerPC, Coldfire, Freescale MC9S12, STM32F10x, ATMEL AT90CAN12, ...



PROJETS REALISES:



1993-2016 - 72 systèmes, de pilotage automatique de tunnelier, sur PC, reliés par réseau MAPWAY, FIPWAY, SINEC_L2 ou ETHERNET à des automates Télémécaniques ou Siemens pour Lille, Toulouse, Paris, Rennes, Marseille, Le Caire, Athènes, Copenhague, St Peters Bourg, Budapest, Hong Kong, Doha au Qatar, etc...



1988-2016 Evolutions et divers portages du logiciel de pilotage de tunnelier (VME, DOS, Windows), et développement d'un OS Temps Réel pour PC sous DOS.



2016 - développement et intégration logicielle sur une carte à base de STM32F10x pour un robot mobile.



2011-2012 - Intégration et mise au point dun logiciel de pilotage de voiture électrique (MIA) basé sur un microcontrôleur FREESCALE MC9S12 et ATMEL AT90CAN128.



2010 - Développement logiciels de test pour ADIRU (Calculateur Giro laser PPC750) de lA350.



1998-2011 - Plusieurs micrologiciels sur cartes développées par EADS à base de processeurs 68020, 68040, COLDFIRE et microblaze dans XILINX pour l'ATEC, le DES et le MPDS. Intégration Bus CAN et AFDX pour A380 sur carte CES à base de PowerPC et LynxOS.



2004 - Développement divers nouveaux systèmes de compactage de données audio et vidéo.



2003 - Développement d'un micrologiciel temps réel, pour maintenance et surveillance de camions, sur carte électronique munis de 68HC12, GSM, GPS, lecteur de badge,



1997 - Développement de divers micrologiciels ARINC-429 pour l'ATSU, et outils logiciels pour carte A429_AS de AEROSPATIALE.



1996-2001 - Développement et maintenance d'un logiciel de commande sur PC pour le robot ELICON, robot ayant tourné des plans séquence dans «LA GUERRE DES ETOILES».



1994-1995 - Développements de drivers (HDLC, I2C, NBC-HCI, ARINC429, IEEE...) sur carte GPDS (VVXI / PSOS) pour l'ATEC série 6 de AEROSPATIALE.



1995 - Baie de commande ouverte d'un ROBOT 4 axes sur VME / PSOS reliée bus à bus à une SUN ou un PC pour la supervision, pour l'INRIA de Rennes.



1994 - Développement d'un environnement de programmation de ROBOT, sous VxWorks / Ethernet, pour l'Université de Clermont Ferrand.



1993 Pilotage de fermenteurs sur cartes à base de 68HC11 pour la société SGI.



1990-1993 - Baies de commandes ouvertes de ROBOTS 6 axes sur VME / PSOS pour l'INRIA de Rennes et le CEA de Fontenay aux Roses.



Mes compétences :

Langage C

Assembleur

Temps réel

Xilinx

Logiciel embarqué

Robotique

UNIX

Microsoft Windows

Coldfire

PowerPC

Freescale CodeWarrior

LynxOS

AVR Studio

ATMEL AT90CAN128

Freescale MC9S12

VxWorks

Protocole TCP/IP

VME

CAN

Automatique

I2C

Banc de tests

Ethernet

PSos

ARINC 429

AFDX

Visual C++

Microcontroleur

STM32F10x

WinIDEA