Bonjour,

Je recrute des commerciaux terrain motivés et dynamiques ayant le désir d'évoluer au sein d'un entreprise reconnue dans le secteur de la menuiserie.

Je programme l'ouverture d'une agence à NARBONNE en septembre 2021.

Tous les profils sont les biens venus, solide formation en entreprise sur les techniques de ventes et les produits.

Je souhaite également renforcer les équipes de Perpignan et Béziers.

Une expérience commerciale et managériale est la bienvenue.

Laisser votre CV par Mail : robert.odorico@kpark.fr

Contactez moi au 06 40 57 87 56



Soyez curieux, à très vite.



Robert ODORICO



Mes compétences :



Microsoft Office

IBM AS400 Hardware

Salesforce