Robin EPPE

De formation universitaire en biologie, j’ai acquis en bureau d'études privé une expérience technique et réglementaire dans le domaine de l'environnement (milieux naturels et aquatiques en particulier). A l’Université de Lyon, j'ai contribué au développement d'actions et de dispositifs de médiation scientifique tels qu'une nouvelle interface de recherche associant société civile et recherche académique.

Avec esprit d'analyse et goût de la transmission, j'aime déployer énergie et compétences à des fins d'étude, de recherche, voire de médiation. Sensible aux enjeux environnementaux, je suis motivé par la maîtrise d'outils permettant de valoriser une information et de communiquer de manière adaptée avec des publics variés. Je suis convaincu que développer un dialogue rigoureux et clair dans le partage de connaissances ouvre la voie à de nouvelles ressources, pour des sociétés plus responsables.



Mes compétences :

Écologie

Mediation scientifique

Pédagogie

Hydrobiologie

Adaptabilité

Créativité

Rigueur