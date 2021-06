Rodolphe BERAUDO

Bonjour,

Ingénieur de maintenance SAV itinérant depuis 7 ans (dans le médicale et dans la recherche) en France principalement mais aussi ponctuellement en Europe, je recherche aujourd’hui un poste me permettant d’évoluer dans ma carrière.

Je recherche un poste sur un secteur plus Européen voir international et/ou un poste me permettant de gérer une petite équipe de maintenance. A mes yeux, le domaine n’est que secondaire car avec une formation appropriée, mon expérience du terrain, de l’analyse et la résolution des problèmes je suis confiant dans mon adaptabilité à de nouveaux produits.

Je suis disposé aux déplacements (France et international) sur de plus ou moins longues durées. Déménagement en France ou à l’étranger possible.

Si vous avez une offre pouvant correspondre à mes critères, n’hésitez pas à me contacter

Cordialement



Hi,

Field service engineer itinerant since 7 years (in medical and research area) mainly in France and punctually in Europe, I’m now looking for an opportunity to evolve in my career.

I’m interested for a European/international opportunity or a position where I can manage a small field service team. From my point of view the area is secondary because with an appropriate training, my field experience of analyse and issue’s resolution, I’m confident about my adaptability on new products.

I’m ready to move out (France, Europe, Asia, or America)

If you have an opportunity meeting my criteria, don’t hesitate to contact me



Regards



Mes compétences :

TOIC 795 points

Nanotechnologie

Salle blanche

RFID

Optique

Laser 532nm , 755nm, 1064nm

Maintenance

Electronique

Informatique

Service client

Mécanique