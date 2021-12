Rodolphe GILBERT

Organisation d'évènementiels : 8 ans d’expérience



•Organisation de salons professionnels et d'événementiels - lancement de nouveaux produits – public accueilli de 10 à 600 personnes,

•Recherche et mise en place de partenariats « majors sponsors »,

•Vente d’espaces d’exposition - jusqu’à 30 partenaires,

•Management des équipes (accueil, technique et restauration)





Vente d’espaces publicitaires : 6 ans d’expérience



•Constitution et développement de portefeuille clients (élaboration et mise en œuvre de plans de prospection, organisation de réunions d’information annonceurs)

•Conseil, réalisation et suivi des plans de communication, veille concurrentielle.



Relations publiques – lobbying : 3 ans d’expérience



•Communication auprès des institutionnels : Ministères, parlementaires et responsables nationaux du champs du médico-social.



Mes compétences :

Chef De Partie

Chef de rang

CHR

Cuisine

Cuisinier

Hotel

Hôtellerie

Hôtellerie de plein air

Maitre d'hôtel

Management

Management RH

Paie

Réceptionniste

Ressources humaines

Second de cuisine