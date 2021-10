Rodolphe KOBUSZEWSKI

Titulaire d'un master en lettres et fort de 10 ans d'expérience dans la rédaction, je propose mon expertise - aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers - dans les domaines suivants :



RÉDACTION : pour les associations, collectivités et entreprises, je suis rédacteur des débats. J'assiste à vos réunions et en rédige les comptes rendus selon un modèle préalablement défini. Je travaille également à partir de vos enregistrements. Pour la presse écrite et Web : je suis pigiste. Je rédige toutes sortes de textes, notamment dans le domaine culturel. Pour les particuliers, je suis écrivain public. Je vous aide dans la rédaction de tous vos courriers privés et administratifs. Je vous accompagne dans l'écriture de vos récits de vie. Je rédige vos CV, lettres de motivation et discours.



CORRECTION : pour les maisons d'édition, notamment spécialisées « nature », les écrivains et les étudiants. J'apporte une ultime révision à vos bons à tirer avant présentation au client et impression ; je relis, corrige et mets en page vos manuscrits, mémoires et thèses.



SECRÉTARIAT : j'assure votre permanence téléphonique. Je réponds aux appels et les filtre ; je prends les messages et les transmets aux personnes concernées. Je gère votre agenda et prends vos rendez-vous. Je traite vos mails journaliers : je les classe et les archive. Je m'occupe de vos tâches administratives : je saisis les courriers, rapports et contrats. J’élabore les dossiers.



Je vous invite à me contacter pour que nous étudiions ensemble votre projet.



