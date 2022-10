Rodolphe PARMENTIER

Trésorier depuis plus de 20 ans, j'ai pu évoluer d'un poste de comptable de notes de frais à un emploi de trésorier au sein d'un grand groupe d'audit et conseil en région parisienne.

Le travail en équipe me permet de partager des idées et d'évoluer. Lors de mes expériences, j'ai pu mener à bien des projets qui m'ont permis de m'émanciper.

Le sens de l'organisation, de la gestion des priorités, de l'initiative des responsabilités et du relationnel me permettent de m'épanouir dans mon environnement.