Marïka LEKOUTE

Mon expérience de plus 10 ans en gestion de projet (client final et prestations de service), y compris en contexte international, m'a permis d'acquérir toutes les compétences nécessaires à la conduite de projet sur des secteurs comme le luxe, les médias, la banque/assurance, l’énergie, l'industrie pharmaceutique, la distribution.



Je sais impliquer les métiers, faire le lien entre les ingénieurs et les utilisateurs grâce à mes connaissances fonctionnelles transverses liées à la gestion relation client, la gestion commerciale, la logistique et la finance, étant une ancienne opérationnelle.



Mon sens relationnel aide également dans la gestion des équipes et leur mobilisation.



Mes compétences :

Peoplesoft

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Comptabilité

Oracle

Project Management Office

Gestion commerciale

Logistique

Gestion budgétaire

Assistance à maîtrise d'ouvrage

SAP Contrôle de Gestion

SAP Finance

Gestion de la relation client

Spécifications fonctionnelles

Magnitude

GOLD/GOLD Mobile

Reporting

Conduite du changement

Pricing

Consolidation

Siebel

SunSystems

Administration des ventes

Qualiac

Recette fonctionnelle

LM7

PLM

Fashion