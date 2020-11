Rodolphe SEYRIG

De nature organisé, méthodique, animé par le sens du détail et attentif aux enjeux institutionnels, ma posture professionnelle se caractérise aussi par une réelle flexibilité relationnelle me permettant dinteragir auprès de publics et de secteurs variés.



Mes expériences professionnelles variées, ma curiosité naturelle, mon appétence pour lécriture et la communication orale viennent compléter mon engouement pour laccompagnement humain.



De formation sciences politiques et droit de l'environnement, j'ai d'abord travaillé plusieurs années dans le domaine des affaires publiques européennes (au sein d'une ONG de protection de la nature puis d'une société de conseil (clients: entreprises du CAC 40; spécialité environnement-énergie), pour ensuite intégrer une société en Argentine d'email marketing afin de développer et consolider sa présence à l'international.



A mon retour en France, j'ai été chef de projet au sein d'A.D.I.VALOR, en charge d'un projet collaboratif européen sur le recyclage des déchets agricoles. Depuis 2015, je poursuis ces activités à mon compte, principalement dans le secteur du recyclage des déchets, pour des missions de relations extérieures, institutionnelles et internationales.

En parallèle, je suis formateur dans le domaine de l'insertion professionnelle.