Roger OUHEIRERRE

Directeur du Patrimoine d'habitat de l'Ill, je suis charge du management d'une équipe de 20 collaborateurs au service de nos coopérateurs.



Membre du Codir, engagé dans une démarche d'amélioration continue, j'oeuvre avec mes équipes à la sécurité et qualité de services pour nos cooperateurs.



L'attractivité et pérennité du Patrimoine, son adaptation aux nouveaux enjeux du vieillissement et environnementaux.



Je manage essentiellement les activités de relations clientèles (accueil physique et téléphonique), services techniques, proximités (chargé de clientèle immobilier) et gestion locative (quittance ment, contentieux, vacance commercial...)





La gestion en copropriété, la maîtrise des charges, les prescriptions techniques, la remise en état de logements / la gestion réseau de chaleur / veille réglementaire / contrôle des parties communes / gestions des encombrants...

Référent du document unique et gestion de l'astreinte

La définition et organisation travaux d'adaptation des logements à l'handicap et au vieillissement / management équipe techniciens / suivi budgétaire / reporting et analyse de tableau de bord.



Je suis aussi responsable de la négociation et valorisations des CEE, de la préconisation d'équipements techniques (matériaux, choix équipements techniques...) pour la maîtrise d'ouvrage en fonction transverses, le pilotage et suivi des consommations énergétique / des énergies renouvelable / du contrat d'exploitation des ascenseurs / des réhabilitations thermiques.



mes principales qualités sont l'autonomie, la rigueur, le management, la capacité à se projeter, à proposer, mon relationnel, mon investissement au service du collectif, ma démarche d'amélioration continue, mes facultés à m'acculturer de différents domaines aussi bien humain que techniques, mon goût pour les nouvelles technologies, le service apporté aux clients et ma curiosité !





Mes compétences :

Performance énergétique

Chargé d'affaires

Gestion maintenance preventive et curative

Management entreprises

commerciale

relation client

Qualité de service

Management

Vision prospective et stratégique

Rigueur

Animation d'équipe

Gestion de projet de labellisation