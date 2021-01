Roland CHASSANDE

Mes compétences :



Enseignant et formateur :

Planification et animation de séquences pédagogiques

Posture professionnelle bienveillante par la pratique d'exercices concrets

Manipulation d'objets techniques

Démarche d'investigation.



Analyse, synthèse et amélioration continue technique et organisationnelle :

Outils résolution de problèmes : DMAIC, QRQC, 8D

AMDEC produits et process

Audits qualité et sécurité

Six Sigma Green Belt



Maîtrise des outils spécifiques d'aide à la conception et à la gestion de projets :

CAO Autocad, SolidWorks

Gestion de projet, risques et opportunités