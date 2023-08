Roland LESAGE

Mes formations

************

Mars 2010 / Formation ETL Genio / Serena – Niort



Mars 2008 / Formation administration Oracle 10g / A.I.S – Nantes





Mes connaissances informatiques

**************************

Systèmes :

Unix (AIX 5.3), Linux (toutes distributions), Windows (XP et serveur 2003)



Programmation :

Perl , Shell, C, C++, Visual Basic, HTML, PHP



Logiciels :

Web – Apache1&2, Tomcat, Jboss, Weblogic

Monitoring – Nagios, Centreon, Sysload

FTP – ProFTPD, ncFTPD

DNS – Bind

Réseaux – Iptables, OpenLDAP, SNMP

SGBD – MySQL, Oracle 10g

Ordonnanceur – VTOM

Mail – Qmail, Postfix

Sauvegarde – Netbackup

SAP – Business Object

ETL – Genio



Mes compétences :

Nagios

Perl

Linux

Oracle

Shell

Unix

SQL

PHP

NETAPP

SAN

Dollar Universe

TIBCO EMS

TIBCO HAWK

TIBCO ADMINISTRATOR

TIBCO BUSINESS EVENT

TIBCO BUSINESS WORK

BLADE HP

BLADE IBM

SECURE TRANSPORT

VMWARE ESX