Roland SOMVILLE

Quelles que soient les situations, les tensions qui s'accroissent en fréquence et/ou en intensité nécessitent, tôt ou tard, une solution, un changement. Une 'souffrance' trop intense, trop longtemps supportée, signifie une résistance, une difficulté à changer, à s'adapter. (à ne pas confondre avec la sur-adaptation qui ne fait que repousser les limites du supportable..).



Psycho-praticien et interlocuteur du changement, j'accompagne et facilite les étapes du changement des personnes comme des groupes pour retrouver sécurité, apaisement, plaisir et efficacité personnelles comme relationnelles, et bien entendu, en efficacité pour les groupes, professionnels ou non (sportifs, associations, ...)



Via Itineria, mon intervention vise à réduire les tensions, favorise la collaboration, réduit les risques psycho-sociaux et augmente la performance globale.



Mes champs d’application de prédilection sont :



Leadership :

• Style de leadership,

• Autonomie, 'empowerment',

• Transmission du leadership, (cédant-repreneur),

• Stratégie personnelle et self-leadership,

• Apprendre à déléguer efficacement,

• Contrat d’objectifs avec le leader et bilans d’évaluations,



Fonctionnement du groupe :

• Gestion des risques psycho-sociaux,

• Cohésion d’équipe,

• Transformation de la culture d'entreprise,



Modification majeure de l’organisation (phases critiques):

• Modification de l’énergie du groupe,

• Contrat avec les leaders, …



En collaborations avec d’autres partenaires et cabinets de conseil, je suis actif sur des projets de dimensions variables.



Pour plus d’informations comme interlocuteur du changement, contactez-moi par email : rs@itineria.eu







Mes compétences :

Conseil

Analyse Transactionnelle

Coaching

Leadership

Psychothérapie

Management

Formation