Britta NADE

Avec une expérience de Responsable ressources humaines de plus de 13 ans dans le milieu de la PME industrielle, après m’être formée au coaching professionnel et à de nombreux outils en analyse transactionnelle, j' interviens en tant que consultante en ressources humaines, tant sur la partie opérationnelle que juridique et en tant qu’interlocuteur du changement (diagnostic, accompagnement du dirigeant et des équipes).

Ma connaissance des contraintes et des problématiques de l'entreprise, ma posture de coach et d'interlocuteur du changement, mon mandat de conseiller prud’homal me permettent d'apporter des solutions cohérentes et adaptées au besoin et à la taille de l'entreprise dans le cadre d’un dialogue social renforcé.







Mes compétences :

Coaching professionnel

Coaching de dirigeant

Conseil

Gestion des ressources humaines

GPEC Recrutement Formation Mobilité

Formateur

Prud'hommes

GPEC