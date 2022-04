Antoine MANNE

Bienvenue chez Conselio S.A. dont l'ambition est claire : mettre à votre disposition et en ligne tous les outils dont votre entreprise a besoin au quotidien,

- qu'il s'agisse de votre image avec des sites internet (vitrine, catalogue, marchand ou évènementiel).

- de solutions logicielles spécifiques à votre métier et à la mesure de vos attentes.

- des offres de services packagées : plateforme SMS, solution de boîtes mail sur serveur Microsoft Exchange,...

- notre solution modulaire de gestion de la relation clients eKo CRM ; un outil cloud que nos équipes ont développé en interne et que nous pouvons parfaitement adapter à vos besoins.



N'hésitez pas à prendre contact dès maintenant, pour découvrir nos offres en location de service avec ou sans investissement.



Nos clients sont en France, à Luxembourg et en Belgique.



A tout de suite !!



Mes compétences :

Vente

CRM

Commercial

Management

Encadrement

GRC

Informatique

3G