Rolland TRANG

Mes activités principales sont dans le domaine des nouvelles technologies et surtout de la sécurité des systèmes d'informations. Je fournis des prestations de conseils et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, en particulier aux nouveaux RSSI.

Mon projet majeur concerne le business développement vers la zone Asie Sud Est pour des produits de sécurité informatique et logistique.

Je peux accompagner, avec l'aide de partenaires qualifiés, les entreprises et les investisseurs privés locaux dans la définition de leur stratégie de développement à l'international.

Je travaille en partenariat avec des entreprises renommées.



Merci de me contacter sur Linkedin, si possible



Mes compétences :

Informatique

Système d'information

Gestion de projet

Sécurité informatique

Conseil aux entreprises