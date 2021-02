Romain BOEDEC

Suite à l'obtention de mon bts de comptabilité et de la gestion, j'ai effectué une formation en alternance pour le diplôme de comptabilité et de la gestion sur 2 ans. Parallèlement à mes études, j’effectué mon alternance chez Renault Cléon au poste de contrôleur de gestion.

Mes missions sont principalement de suivre les coûts dans un département de l’usine de Cléon quotidiennement. Pour cela j’utilise principalement des requêtes sous « Business Object » et le tableur Excel.

Chaque mois, on fait des prévisions d’effectifs en fonction du volume de production qui va être réalisés. (On ajuste les effectifs par rapport à la production)

Pour chaque mois, je dois calculer le coût à la pièce, cela permet de savoir quelle est (par type d’organe) l’opération qui représente le coût le plus important en fonction du budget pièce.

J’ai une bonne maîtrise de l’outil informatique notamment Excel avec les tableaux croisé dynamique, Word.

Suite à l'obtention de ma Licence en Comptabilité, contrôle de gestion et finance, j'ai décidé de continuer mes études pour effectuer un master Finance et contrôle de gestion en Alternance en tant que contrôleur de gestion. Mon contrat se termine fin Août.

Je suis actuellement en recherche active pour un poste de contrôleur de gestion pour mi-septembre 2017.



Mes compétences :

Microsoft Excel

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Business Objects

Sage ERP X3