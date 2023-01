Romain CALMETTES

Ma fréquence préférée ? Le 2.0 !



Créatif et dynamique, la gestion de projet est mon domaine de prédilection pour concevoir et produire une stratégie web marketing dans les règles de l’art…



Passionné par l'écriture et les nouveaux médias, je suis considéré comme polyvalent dans mon secteur, toujours soucieux du grand public et des équipes avec lesquelles je suis amené à travailler au quotidien.



Curieux, volontaire mais aussi réfléchi, je ne m’engage jamais dans un projet sans l’avoir analysé auparavant.



Mes compétences :

Microsoft Office

Community management

Webmarketing

Adobe Photoshop

HTML

SEO

Wordpress

Créativité

Conception

Rédaction

Gestion de projet

Création de site web

Newsletter

Analyse de données

eMarketing

benchmarking

Sonic Foundary Sound Forge

Macromedia Dreamweaver

CMS 8800