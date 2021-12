Romain CARUSO

Après une expérience de 9 années dans le conseil en tant que consultant Freelance et six années passées dans des sociétés de conseil, j'ai rejoins BMW Financial Services en tant qu'application manager. Après 7 années passée, j'ai rejoint Stellantis en tant que Chef de projets Bancaire.



CONNAISSANCES FONCTIONELLES



Secteur

- Banque détail - commerciale / Etablissement de crédit

- Banque d'investissement,

- Caisse de garanties,

- Banque de gestion privée

- Institution financière publique

Activité

- Middle office : Gestion, rapprochement des résultats, suivi risques contrepartie.

- Crédits : crédits particuliers, crédits corporate (financements structurés), Risques

- Comptabilité : bancaire, générale, analytique, consolidation, états réglementaires

- Contrôle de gestion : reporting, tableau de bord, calcul de rentabilité

- Back-office : Moyens de paiement



DOMAINES DE COMPETENCES



Conseil

- Définition d'un plan d'action

Organisation

- Fusion rapprochement entre entités, services

- Mise en oeuvre des réglementations bancaires

- Elaboration de cartographie de processus

Système d'information

- Expression de besoins fonctionnels, rédaction du cahier des charges

- Sélection, mise en oeuvre et déploiement de solutions

- Paramétrage (implémentation de systèmes d?information / Intégration de logiciels)

- Réalisation de la recette et suivi de l?intégration.

- Rapprochement de données.

- Réalisation et suivi de procédures

- Accompagnement du changement



CONNAISSANCES TECHNIQUES



Outils bureautiques : Suite Office

Bases de données : SQL Server, Impromptu, Business Object, Toad

Gestion de projet : MS Project

Logiciels bancaires : RICOS, ANADEFI, OLYMPIC

Méthodes : Merise, UML

Outils de conception : Informatica Powercenter



Languages de developpements : SQL



Mes compétences :

Banque

Banque commerciale

Banque de détail

MOA & AMOA

Moyens de paiement

Système d'information

Gestion de projet