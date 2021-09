Romain CHARLES

A l'écoute du marché pour un poste de technicien / Administrateur dans un contexte international.



Après une reconversion professionnelle réussie suite à l'obtention du titre de technicien supérieur en informatique avec une spécialisation en réseau, j'ai une expérience de 7 ans comme technicien helpdesk.



Orienté satisfaction client et en progression constante, je donne le meilleur de moi-même.



Mes compétences :

Déploiement de Laptop et desktop

Microsoft Windows

Réseau

Office 365

Active Directory

VirtualBox

Annuaire LDAP

Client Serveur

Service Now

Support technique

Centreon et Nagios

Monitoring

Linux