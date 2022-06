Romain CONARD

Ma personnalité :

J ai la soif d apprendre et de développer mes compétences et capacités.

Motivé par les challenges, je travail à bâtir une dynamique pertinente et efficace à laquelle me rattacher durant chacune de mes missions afin de mener et d atteindre à minima les objectifs fixés.





Mon metier et expériences :

Missions de pilotage et devoloppement en tant que consultant puis ingénieur dans le domaine de la qualité Fournisseur pour des secteurs à haut niveau technologiques et securitaires que sont l'automobile et le ferroviaires.

Déplacement fréquents en Europe et Asie



Mon objectif:

Developper mon leadership et ma capacité à mobiliser et aiguiller les equipes dans un environnement à fort challenges.



Mes compétences :

QRQC

PDCA FTA

8D

5S

Supplier Management

Electrical Wiring Process

Alloy Casting Process

Spring Process

Machining Process

P-FMEA & D-FMEA

Supplier Assessment

Process & Product Assessment

Iso 19011 Auditor certified

First Article Inspection

Quality Control Methodology

Quality System Management

PPAP file Management

Project APQP