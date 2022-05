Romain DE SAINT-PIERRE

Après plus de trois ans passes dans un cabinet de conseil spécialisé dans les moyens de paiement et la fidélisation client, dans lequel je suis rapidement devenu Responsable du pôle Marketing et Innovation, je me suis lancé dans la création d'entreprise. Lancé début 2013, Zesto est un concept de restauration rapide ambulante et haut de gamme, plus communément appelé FoodTruck.

Zesto fait parti des pionniers du genre dans le département des Bouches-du-Rhône.



Je dispose d'une expérience de commercial grands comptes (parmi mes anciens clients, la SNCF, PMU, TOTAL, VINCI PARK, les grandes banques françaises...), de management d'une équipe de trois personnes, et de chef de projet marketing.

En tant qu’entrepreneur, j'ai développé de solides compétences en gestion de projet, négociation commercial, prospection, marketing de l'offre, communication et publicité et contrôle de gestion.

Je sais travailler de manière autonome, mais j'ai également une capacité à gérer des personnes, à organiser une équipe, et donc à travailler en équipe.



Mes compétences :

Anglais

Commercial

Commercial international

Développement international

Espagnol

Espagnol bilingue

Export

Import

Import Export

International