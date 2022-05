Romain DESTAING

Actuellement responsable de la partie Fabrication chez EOLANE EPIERRE-MONTBONNOT, je suis en charge de toute la chaîne d'assemblage de cartes électroniques.

Cela prend en compte la réception de la matière, le stock magasin et des ateliers d'assemblages CMS et TRAD.



Je gère un effectif de 25 personnes (5 techniciens et 20 opérateurs de production) réparties sur les différents ilots de l'atelier.



Egalement porteur de projet, je m'inscris dans un développement LEAN de chacun de ces corps de métiers pour optimiser les cycles de fabrications et ainsi gagner en productivité et en flexibilité.







Mes compétences :

Lean Manufacturing

Planification

Méthode PDCA

Maintenance industrielle

Amélioration continue