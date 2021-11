Christophe LEVEUGLE

J’ai acquis une expérience pendant ces 15 dernières années dans les domaines de la :



- Définir et piloter la transformation digitale : cartographier la situation actuelle avec les opérationnels, définir la cartographie cible, tester localement la solution digitale et déployer à l'ensemble de l'organisation

- Accompagner l’entreprise et les collaborateurs dans la gestion du changement lié à la transformation digitale

- Identifier les impacts induits par les évolutions digitales en termes d'organisation, fonctions, impacts sociaux et humains. Proposer une trajectoire et plan d'action lors de la mise en oeuvre de la solution digitale

- Qualité : Mettre en place et pérenniser les certifications ISO9001, ISO14001, EN9100 (Aéronautique), IRIS (Ferroviaire) et AQAP2110 (Défense) mais également dans le déploiement et la qualification des référentiels industriels de nos clients à travers des audits.

- Production : Manager l’équipe Méthodes Process (Industrialiser, Garantir la répétabilité des Procédés Spéciaux, Organiser la veille technologique, Etre garant de la productivité de la production)

- Supply Chain : Définir les familles S&OP et flux technologique, Déployer le S&OP (PIC), MPS (PDP), MRP et PAC, Mettre sous contrôle les Goulots, Gérer les Stocks et Achat

- Amélioration Continue / Lean : Déployer la boite à outils du Lean Manufacturing (Spaghetti Flow, VSM, 5S, Management Visuel, QRQC, SMED, Gemba Walk, Standard) lors de chantier Kaizen d’une manière transverse à l’entreprise.



Dans l'optique de consolider mes 6 années d'expériences dans le déploiement d'un plan de transformation Lean, j'ai acquis la certification Lean Six Sigma Black Belt.



La synergie de ces compétences contribue d’une manière active à la satisfaction des clients internes et externes.



Mes compétences :

Kanban

Kaizen / Hoshin / Value Stream Mapping / Kanb

SAP

Juste à temps

5s / TPM

AMDEC

QRQC

Management visuel

SMED

8 D

Lean manufacturing

Process Electronique

Gestion de la relation client

Logistique

Gestion de projet

Conseil

Conduite du changement

Leadership

Lean supply chain