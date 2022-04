Daniel TOMERA

Au travers de mes 17 années d expérience dans le secteur de l automobile, j ai réalisé de multiples missions telles que:



- Manager des équipes d inspection ou de production de 100 à 150 personnes sur plusieurs ateliers

- Traiter au quotidien les non-conformités d’inspection ou d'approvisionnement et mettre en place les actions correctives

- Développer et promouvoir les outils d'amélioration continue et d'optimisation en production : Toyota Production System, Kaizen, 4S

- Assurer le développement des compétences et de la polyvalence des collaborateurs

- Coordonner l'intégration des nouveaux véhicules (préparation fournisseurs, approvisionnement, coordination d'essais )



Mes compétences :

Amélioration continue

Qualité

Production

Management

Gestion de projet

Automobile

Lean IT