Romain DI GIORGIO

Passionné de développement depuis le lycée, je m’intéresse plus particulièrement aux technologies Java (Enterprise Edition).

De nature curieuse et agile, j’aime les nouveaux projets qui me permettent de développer mes compétences, mais aussi d’en acquérir de nouvelles.

Ayant travaillé en autonomie sur les différents projets qui m’ont été confiés par le passé, je sais être réactif et rigoureux. Je sais également m’adapter facilement, et ai le goût du travail en équipe.



Mes compétences :

Java JEE

Hibernate JPA

GWT

Spring Framework

Jenkins

Maven2

CSS 3

Html 5