Mickaël PERRIN

Alliant de solides compétences techniques à une appétence particulière pour la communication, je conçois, chaque jour, aux côtés de mes équipes, des stratégies et des outils de communicaiton numérique.



Pionnier autodidacte des NTIC dès 1998...

aujourd'hui directeur du Pôle NTIC dans une agence de communication publique, itinéraire atypique d'un ingénieur touche à tout, guidé par ses passions et ses valeurs, toujours prêt à relever de nouveaux défis



>> Compétences Communication



Stratégie de communication online / Coordination éditoriale / Structuration éditoriale / Management éditorial

Ergonomie / Zonings / Accessibilité (RGAA)

Réseaux sociaux / e-reputation



>> Compétences Gestion de projets



Rédaction d’offres commerciales / Budgétisation / Présentation projet en soutenance d’appel d’offres

Animation de réunions / Planification / Conception d’outils de pilotage / Management & suivi d’équipes

Spécifications techniques & fonctionnelles / Wireframing

Organisation et suivi du recettage / Formation



>> Compétences Techniques



CMS : TYPO3 (expert), eZPublish, SPIP, Drupal, Sharepoint, Alfresco

Langages : PHP5, XHTML, CSS, Javascript, VBA, Schell

Systèmes : Windows (SBS), Linux (Debian)

Maitrise avancée des outils bureautique Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, One Note, Project



>> Langues



Anglais : lu, écrit, parlé (TOEFL : 565/655, 2001)



Mes compétences :

Typo3

Drupal

Linux Debian

Web

Content Management System

Communication

Direction de projet