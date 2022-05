Mickaël PERRIN

Réellement attiré par l’entrepreneurship, la négociation, la mise en valeur d’offres de produits

ou de services, je sais / j’ai su mettre en avant mes qualités d’analyses et ma capacité de persuasion.

J’ai pu également proposer un regard neuf et apporter des solutions innovantes aux

entreprises qui m’ont fait confiance.



Curiosité Créativité Humour sont les 3 mots me représentant.



Au travers de mon parcours, j'ai compris à quel point la relation client était vitale pour une entreprise et devrait être placé au coeur de sa stratégie.



C'est pourquoi je m'oriente aujourd'hui vers un Master 1 Marketing interactif et relation client, à la recherche d'une alternance en tant que assistant chef de projet CRM.



Mes compétences :

Pack Office

Réseaux sociaux

HTML

Adobe Photoshop

Développement commercial

Evènementiel

Communication

Ciel Compta