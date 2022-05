Romain DIEUDONNE

Si vous pensez que l’expérience est importante, mais qu’il est parfois précieux d’avoir à ses cotés un collaborateur enthousiaste et ouvert au changement, qui prend l’initiative et utilise ses capacités d’analyse pour proposer des solutions adaptées à chaque nouvelle situation, au lieu de répéter invariablement les mêmes « recettes » depuis dix ans ; alors nous sommes sur la même longueur d’onde.



Si vous prenez du plaisir à collaborer avec quelqu’un d’optimiste, d’exigeant, qui aime les challenges et considère qu’il n’y a qu’en sortant de sa zone de confort que l’on peut progresser et continuer à s’épanouir professionnellement ; alors nous sommes fait pour nous entendre.



Si à la ville, comme au bureau, vous appréciez les personnes authentiques, qui témoignent de l’intérêt pour les autres, sont à l’écoute et favorisent le collectif en ayant à cœur de fédérer autour d’eux ; alors nous devrions nous rencontrer !



Mes compétences :

Merchandising

Gestion des stocks

Gestion du personnel

Management

Gestion des stocks et approvisionnement

Développement commercial

Distribution

Analyse financière

Gestion budgétaire