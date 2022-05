Romain DILLARD

Diplômé de l’Institut National des Sciences Appliquées de LYON (I.N.S.A. Lyon), spécialité conversion de l'énergie électrique, je suis une personne très mobile depuis plusieurs années et les longues périodes à l’étranger me conviennent. J’ai pu travailler et séjourner avec des gens très différents, ce qui m’a beaucoup appris sur les relations humaines et les relations d’équipe. J’ai pu développer une certaine culture de l’international, une autonomie et une adaptabilité face à des environnements de travail variés.



J’apprends vite et je suis très autonome.

J'aime être efficace et rigoureux dans mon travail.

Dans la vie de tous les jours, je suis une personne calme et souriante.

J'aime beaucoup la nature et le sport.



Mes compétences :

AFPS

Unity pro

Orcad

Solidedge

VHDL FPGA et Matlab

Pascal

ANSYS Workbench

Assembleur

C++

Matlab

Suite Microsoft Office

Soutien scolaire en matières scientifique

Caneco

AutoCAD

PSpice