Romain DITTO

23 ans

Né le 19/09/1989



Je suis actuellement en poste en tant que Commodity Buyer au sein de Renault Nissan Purchasing Organisation.



Je suis diplômé de Master 2 Achats Internationaux et Supply Chain à l'ESC La Rochelle.

Je me dirige vers les métiers de l'achat à l'international pour le caractère polyvalent et transverse de cette fonction.



Ayant effectué plusieurs stages dans le domaine des achats, j'ai acquis des compétences d'analyse des coûts, de synthèse et de négociation fournisseur. Je suis également formé au sourcing, au benchmark et à l'analyse de la valeur.



Disposant également d'un DUT Logistique et Transport, je pourrais faire preuve d'une double compétence : Acheteur-Logisticien. Je suis pour cela formé aux méthodes de transports à l'international, à l'analyse des risques et aux différents moyens de paiement à l'international.



A moyen terme, je suis dans l'optique d’acquérir plusieurs expérience à l'international. Je parle couramment anglais et dispose d'un niveau d'espagnol correct.



Mes compétences :

Reporting

Négociation

Sourcing

Benchmarking

Relation fournisseurs

Logistique

Automobile

Microsoft Office