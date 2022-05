Romain DORDET

A l’issue de 5 ans d’expérience professionnelle dans le secteur IT en charge des clients Grands Comptes, Public et Corporate mes différentes missions ont été:





Commerce:



° Développement relation clients Grands Comptes :

° Création devis et suivi commercial (deal registration, process orders).

° Initiatives marketing sur des actions « leads génération ».

° Campagne d’appel sortant sur les prospects portant sur les Editeurs Microsoft, Adobe, Symantec…



° Développement de comptes Corporate, Public et Grands Comptes sur la partie Software et services associés .

° Répondant aux demandes ponctuelles, et aux appels d'offres.

° Tout en développant ces portefeuilles, Prospection active portant sur les éditeurs Tier I et Tier II.





Marketing:



° Pilotage du projet Hardware sur la partie Web commerce.

° Mise en place des process de commande online.

° Action Marketing: configuration de site Merchandising.

° Final Testing sur le site d’essai.





Mes compétences :

Excel

Microsoft Licensing

Microsoft Technologies