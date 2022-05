Romain DOTHAL

De formation technique, j'ai flirté avec le design depuis 2001, depuis je ne peux m'en passer.



J'ai gardé mes compétences et mes réflexions techniques, mais j'ai surtout beaucoup appris et pratiqué le design.



Mon expérience m'a aussi apporté différentes compétences comme : conception de campagne, pragmatisme et gestion de projet.



Aujourd'hui je suis directeur artistique web, je gère différentes campagnes web, de la conception en passant par le zoning jusqu'à la création de la maquette finale.



Mes compétences :

Conception

Conception Design

Curiosité

Design