Romain DOYET

J'ai effectué une bonne partie de mes études à Reims où j'ai obtenu mon Baccalauréat S pour ensuite intégrer l'IUT Léonard de Vinci de Reims. Je suis pragmatique et entrepreneur, je me plais à m'engager dans toutes sortes de projets différents.



Si j'ai ensuite choisi d'étudier en Ecole Supérieure de Commerce, c'est pour rencontrer des esprits entrepreneurs et partager mes ambitions avec eux.



Sérieux et motivé, j'ai la volonté de réussir.



En 2011, je suis devenu le président-fondateur de L'Escemien: le journal de l'école dans lequel je me suis lourdement impliqué.



Après une belle expérience chez Peugeot/Citroën (sous l'ère Philippe Varin), j'ai saisi l'opportunité de travailler à l'étranger dans un magnifique hôtel 5 étoiles au sein d'une équipe jeune et dynamique. Je déterminais les besoins de clients exigeants, je planifiais, j'organisais des réunions, des séminaires résidentiels et des dîners sophistiqués.



Ma mission est de tout mettre en oeuvre pour que le client reparte pleinement satisfait de son séjour. Au sein du Sofitel, j'étudiais la concurrence (benchmark) et perfectionnais le storytelling de l'hôtel afin de le différencier de la concurrence.



En septembre 2014, j'ai repris mes études afin d'achever mon cursus en Ecole Supérieure de Commerce (Escem - Programme Grande Ecole).



En 2015, j'ai rejoins le Groupe Henkel en tant qu'Assistant Chef de Produit.



En 2016, j'ai intégré le Groupe Andros afin de débuter une carrière dans la grande distribution alimentaire.







Mes compétences :

Vente

Entreprenariat

Marketing

Communication

Négociation