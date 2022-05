Romain DREMAUX

Spécialiste en Informatique Agricole, gestion de données et traçabilité.



Compétences en gestion de projets, acquises au cours d'activités associatives et professionnelles.

De nature autodidacte et curieux, je m'intéresse beaucoup à l'informatique (analyse, développement...) et aux nouvelles technologies.



Expériences professionnelles et buts futurs :

Expériences en entreprise informatique agricole, en tant qu'assistant chef de projet, responsable commercial et aujourd'hui chargé de mission.

Participation active lors de l'organisation de manifestations étudiantes, puis implication comme membre du bureau dans l'association des anciens élèves de l'ISA Lille (Institut Supérieur d'Agriculture).



Mes buts futurs ? Intégrer une entreprise au service du monde agricole dans laquelle je pourrais satisfaire mes attentes personnelles et professionnelles.



Mes compétences :

Javascript

PHP

SQL

Visual Basic

Qualité

JQuery

Agriculture

Informatique